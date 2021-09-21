Карпин: В августе Дзюба сказал, что готов в любой момент играть за сборную

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему включил нападающегов расширенный список национальной команды.

Напомним, что ранее игрок «Зенита» отказался от вызова в национальную команду из-за плохого физического состояния.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так.

Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на "Зените".

Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список.

Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную.

Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», — отметил Карпин в эфире «Матч Премьер».

33-летний Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах к чемпионату мира против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).