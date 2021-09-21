Канчельскис: Дзюба лукавит, говоря о плохой форме — это обида на Карпина

«Не самый красивый жест со стороны Артема. Конечно, слова о плохой физической форме — неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина.
И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.
Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно.
Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.
Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.
Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду.
Но кто бы что ни говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок. Его решение не отменяет этого. Он один из лучших игроков сборной за последние годы», — сказал Канчельскис Sport24.