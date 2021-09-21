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    Канчельскис: Дзюба лукавит, говоря о плохой форме — это обида на Карпина

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    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Не самый красивый жест со стороны Артема. Конечно, слова о плохой физической форме — неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина.

    И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.

    Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно.

    Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.

    Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.

    Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду.

    Но кто бы что ни говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок. Его решение не отменяет этого. Он один из лучших игроков сборной за последние годы», — сказал Канчельскис Sport24.

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