Канчельскис: Дзюба лукавит, говоря о плохой форме — это обида на Карпина

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал отказ форварда «Зенита»от приглашения в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

«Не самый красивый жест со стороны Артема. Конечно, слова о плохой физической форме — неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина.

И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.

Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно.

Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.

Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.

Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду.

Но кто бы что ни говорил, Дзюба — лучший бомбардир сборной и хороший игрок. Его решение не отменяет этого. Он один из лучших игроков сборной за последние годы», — сказал Канчельскис Sport24.