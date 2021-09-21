ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • 13:00
    • Стало известно, кто в России покажет бой Джошуа — Усик
  • 10:21
    • Пирло может заменить Кумана в «Барселоне»
  • 10:07
    • Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака
  • 10:02
    • Стал известен рейтинг топ-10 хоккеистов с самым точным ударом в NHL 22
  • 08:05
    • Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Хетафе — Атлетико прямая трансляция 21.09.2021, смотреть онлайн

    Хетафе — Атлетико: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Хетафе Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Хетафе» — «Атлетико» в чемпионате Испании по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Атлетико» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.73.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Хетафе — Атлетико.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Хетафе — Атлетико.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Насколько уверенно победит «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры