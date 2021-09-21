ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • 13:00
    • Стало известно, кто в России покажет бой Джошуа — Усик
  • 10:21
    • Пирло может заменить Кумана в «Барселоне»
  • 10:07
    • Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака
  • 10:02
    • Стал известен рейтинг топ-10 хоккеистов с самым точным ударом в NHL 22
  • 08:05
    • Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Черчесов: Жалко, что Захарян заболел перед Евро, и мы не могли его использовать

    Футбол Сборная России Футбол России Динамо
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    Захарян в сентябре дебютировал в составе сборной России. 18-летний футболист принял участие в матчах с Хорватией и Кипром.

    «С одной стороны, с Захаряна надо спрашивать. А с другой стороны, нужно готовить к тому, что стабильность нужна.

    Мирослав Ромащенко правильно сказал, что Арсен — нестандартный футболист, который дает команде изюминку.

    Тем более на высоком уровне такие нестандартные решения дают многое для команды. Жалко, что Захарян заболел перед Евро, и мы не могли его использовать.

  • Черчесов о первых матчах сборной при Карпине: Не смотрел, были в горах
  • Читайте по теме

    • Он парень молодой, но серьезный. Надеюсь, что его путь, по которому он идет, на нем он будет только прибавлять, а мы будем им наслаждаться.

    Есть авансы и реалии, мы видели много талантов, но многие из них не могли добиться того, что от них ожидают. Все зависит от самого таланта и от того, кто его окружает», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Насколько уверенно победит «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры