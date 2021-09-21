Черчесов: Жалко, что Захарян заболел перед Евро, и мы не могли его использовать

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о полузащитнике «Динамо»

Захарян в сентябре дебютировал в составе сборной России. 18-летний футболист принял участие в матчах с Хорватией и Кипром.

«С одной стороны, с Захаряна надо спрашивать. А с другой стороны, нужно готовить к тому, что стабильность нужна.

Мирослав Ромащенко правильно сказал, что Арсен — нестандартный футболист, который дает команде изюминку.

Тем более на высоком уровне такие нестандартные решения дают многое для команды. Жалко, что Захарян заболел перед Евро, и мы не могли его использовать.

Он парень молодой, но серьезный. Надеюсь, что его путь, по которому он идет, на нем он будет только прибавлять, а мы будем им наслаждаться.

Есть авансы и реалии, мы видели много талантов, но многие из них не могли добиться того, что от них ожидают. Все зависит от самого таланта и от того, кто его окружает», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».