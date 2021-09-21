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    Черчесов высказался о возможном возвращении в «Спартак»

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о своем желании вернуться в «Спартак».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Когда я был в Австрии, тоже писали, что я с кем-то встречался. Ни с кем я не встречался, и я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет.

    Никаких попыток, никаких действий не предпринимается.

    Вот я сейчас хожу на футбол, вот сейчас пошел на "Спартак", а потом пошел на "Локомотив", что мне теперь, на футбол нельзя ходить?

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    • Мне не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Есть тренер, есть работа. Вот я, в частности, занимаюсь, через пару недель скажу, с кем я общаюсь, сложилось не сложилось, поэтому с теми, с кем я общаюсь, про это никто не узнает. Поэтому не стоит», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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