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    Черчесов о первых матчах сборной при Карпине: Не смотрел, были в горах

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смотрел первые матчи национальной команды после своего увольнения.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

    «Смотрите, это тот случай, когда мы были в горах, и я не смог посмотреть игры, потому что день рождения у меня и у супруги. Мы посчитали, что 10 лет мы не справляли вместе свои дни рождения, у нее второго, у меня четвертого. Мы были в горах, там не было прямой трансляции.

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    • Врать не буду, посмотрел потом игру с хорватами в записи. Понятно, результат я знал, но самое интересное — вы когда-нибудь пробовали сначала читать про игру, а потом ее смотреть — интересное занятие, рекомендую.

    Игру с Мальтой и Кипром не смотрел, смотрел только обзор.

    Главное — 7 очков, команда идет дальше. У меня в этом плане никаких проблем нет. Был бы здесь, смотрел бы игры, а так как в горах не было телевидения, я их и не смотрел в прямом эфире», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее Карпин назвал расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

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