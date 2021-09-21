Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной Россииподтвердил, что ему предлагали возглавить сборную Ирака.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своем кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять что было сделано не так.

Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того.

Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе благодаря мнениям со стороны.

Я не думал после ухода из сборной, где я продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, ты сконцентрирован только на решении определенных задач. Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной — государственная должность .

Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Все само собой образуется», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».