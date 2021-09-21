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    Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что ему предлагали возглавить сборную Ирака.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своем кабинете в РФС. Я сказал, что я не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять что было сделано не так.

    Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того.

    Прошло два месяца — и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе благодаря мнениям со стороны.

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    • Я не думал после ухода из сборной, где я продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, ты сконцентрирован только на решении определенных задач. Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной — государственная должность.

    Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Все само собой образуется», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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