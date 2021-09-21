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    Березуцкий: Матч шел до ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а «Спартак»

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    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе в дерби над «Спартаком» (1:0) в матче восьмого тура РПЛ.

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    Гол на 81-й минуте забил Антон Заболотный.

    «Понятно, что тяжелая погода, тяжелый матч, до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы, а "Спартак". Выиграли на характере.

    Равная игра, может, "Спартак" действительно нанес больше ударов, но они все были издали. Матч до ошибки. Повторюсь, рад, что ЦСКА проявил характер.

    Насколько Антону Заболотному легко дается адаптация? Есть ощущение, что он никуда и не уходил. Есть ребята, с которыми он играл еще в ДЮСШ.

    Непросто было готовиться, но не из-за "Спартака". Были вопросы по Марио, по Заболотному, на предыгровой тренировке травмировался Витя Васин. Мы готовились к схеме "Спартака", а не к персоналиям.

    Периодами мне нравится наш футбол, но, к сожалению, это происходит отрезками: полчаса, тайм, но нет цельной картины», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА (13 очков) занимает седьмое место, «Спартак» (10) идет девятым.

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