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    Заболотный о дерби: «Спартак» — команда-раздражитель

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    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от домашнего матча против «Спартака» в восьмом туре РПЛ.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что "Спартак" — отличная команда, команда-раздражитель.

    В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд.

  • Источник: Федун обещал болельщикам, что «Спартак» возьмет 6 очков в матчах с «Легией» и ЦСКА
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    • Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», — приводит слова Заболотного пресс-служба «армейцев».

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

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