Заболотный о дерби: «Спартак» — команда-раздражитель

Нападающий ЦСКАподелился ожиданиями от домашнего матча против «Спартака» в восьмом туре РПЛ.

«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что "Спартак" — отличная команда, команда-раздражитель.

В первую очередь, я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра — и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд.

Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», — приводит слова Заболотного пресс-служба «армейцев».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».