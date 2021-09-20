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    Тьяго Алькантара пропустит два ближайших матча «Ливерпуля»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара пропустит два ближайших матча команды из-за травмы, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

    Тьяго Алькантара
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    Тьяго Алькантара

    Известно, что футболист получил повреждение икроножной мышцы. Таким образом, Алькантара не сыграет в матче третьего раунда Кубка английской лиги против «Норвича», а также пропустит игру в АПЛ против «Брентфорда».

    «Как ранее сказал главный тренер, Тьяго получил травму икры. Я не могу сейчас сказать, сколько он будет восстанавливаться, но он точно не сыграет завтра и на выходных.

    Мы сможем поставить правильный диагноз только после того, как получим результаты обследования. Очень жаль, потому что он брал игру на себя, он был настоящим плеймейкером, на мой взгляд. Жалко, что он не поможет нам в следующих матчах», — сказал ассистент Юргена Клоппа Пейпин Лайндерс.

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