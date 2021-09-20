«Рубин» — «Зенит»: счет матча 1:3, обзор голов

Казанскийпотерпел домашнее поражение от петербургского(1:3) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. Артем Дзюба обводящим ударом положил мяч в дальний верхний угол метров с двенадцати.

Спустя пять минут питерцы удвоили преимущество. Малком скинул мяч в штрафной «Рубина»на Клаудиньо, который вколотил его в сетку метров с одиннадцати.

А на 41-й минуте счет стал крупным. Кузяев вдоль линии ворот «Рубина» прострелил и буквально с метра Дзюба ногой переправил мяч в сетку, оформив дубль.

На 67-й минуте казанцы отквитали один мяч благодаря автоголу. После навеса со штрафного Абильгор ударил в сторону ворот «Зенита», а Чистяков умудрился головой вколотить его в падении в свои.

На 77-й минуте главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил вторую желтую карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Зенит 1:3 Голы: 0:1 Артём Дзюба (24'), 0:2 Claudinho (29'), 0:3 Артём Дзюба (43'), 1:3 Дмитрий Чистяков (автогол) (67') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов, Филип Уремович (Konstantin Nizhegorodov, 27'), Монтассар Тальби, Илья Самошников, Оливер Абильгор, In-Beom Hwang, Сеад Хакшабанович, Андерс Драйер, Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 73'), Джордже Деспотович (German Onugkha, 86') Зенит: Артём Дзюба (Андрей Мостовой, 87'), Claudinho, Малком (Александр Ерохин, 75'), Дуглас Сантос, Вендел (Kirill Kravtsov, 90'), Далер Кузяев, Алексей Сутормин (Данил Круговой, 90'), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Станислав Крицюк Предупреждения: Konstantin Nizhegorodov (50'), Ярослав Ракицкий (66'), In-Beom Hwang (76'), Георгий Зотов (90 + 2')

По итогам восьми туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. Казанский клуб располагается на пятой строчке (14).

Следующий матч «Зенит» проведет против «Крыльев Советов» 25 сентября. На следующий день «Рубин» сыграет с «Динамо».