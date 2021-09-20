«Рубин» — «Зенит»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче на 24-й минуте открыли гости. Артем Дзюба обводящим ударом положил мяч в дальний верхний угол метров с двенадцати.
Спустя пять минут питерцы удвоили преимущество. Малком скинул мяч в штрафной «Рубина»на Клаудиньо, который вколотил его в сетку метров с одиннадцати.
А на 41-й минуте счет стал крупным. Кузяев вдоль линии ворот «Рубина» прострелил и буквально с метра Дзюба ногой переправил мяч в сетку, оформив дубль.
На 67-й минуте казанцы отквитали один мяч благодаря автоголу. После навеса со штрафного Абильгор ударил в сторону ворот «Зенита», а Чистяков умудрился головой вколотить его в падении в свои.
На 77-й минуте главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил вторую желтую карточку.
По итогам восьми туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. Казанский клуб располагается на пятой строчке (14).
Следующий матч «Зенит» проведет против «Крыльев Советов» 25 сентября. На следующий день «Рубин» сыграет с «Динамо».