ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Барсе» на заметку. Гол Захаряна позволил «Динамо» подвинуть «Сочи» в таблице РПЛ
  • 23:55
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Валенсией»
  • 23:42
    • «Ювентус» и «Милан» сильнейшего не выявили
  • 23:39
    • ПСЖ вырвал победу в матче с «Лионом»
  • 00:26
    • Итальянские волейболисты — чемпионы Европы
  • 23:48
    • Месси не пожал руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»
    Все новости спорта

    Рязанцев: «Рубин» способен отобрать очки у «Зенита»

    Футбол Футбол России РПЛ Рубин Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Трехкратный чемпион России Александр Рязанцев поделился ожиданиями от предстоящего матча казанского «Рубина» с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ.

    Александр Рязанцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Рязанцев

    «Я думаю, что игра "Зенита" в Лиге чемпионов никак не скажется на матче с "Рубином", очень здорово выглядели против "Челси". "Рубин" сейчас показывает просто великолепный футбол, и я уверен, что будет интересная игра. Матч пройдет в понедельник, "Зенит" проводил матч во вторник, прошло шесть дней, это более чем достаточно, чтобы восстановиться и подготовиться. Думаю, физические качества, тем более на этой стадии сезона, никак не повлияют, то есть не будет преимущества у какой-либо команды в этом плане.

    Уверен, что будет интересная игра, и "Рубин", и лидер чемпионата "Зенит" показывают в этом сезоне интересный футбол. Безусловно, "Рубин" способен отобрать очки у "Зенита", думаю, что может и выиграть. Все решится на футбольном поле, то, что у "Рубина" есть шансы, никто не сомневается», — цитирует Рязанцева ТАСС.

    Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 21 сентября на стадионе «Центральный» в Казани и начнется в 18:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли ЦСКА в отставку Руя Виторию?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Воспользуется ли «Урал» участием «Локомотива» в Лиге Европы?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Наберет ли «Зенит» три очка в Казани?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры