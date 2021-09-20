Рязанцев: «Рубин» способен отобрать очки у «Зенита»

Трехкратный чемпион Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча казанского «Рубина» с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ.

«Я думаю, что игра "Зенита" в Лиге чемпионов никак не скажется на матче с "Рубином", очень здорово выглядели против "Челси". "Рубин" сейчас показывает просто великолепный футбол, и я уверен, что будет интересная игра. Матч пройдет в понедельник, "Зенит" проводил матч во вторник, прошло шесть дней, это более чем достаточно, чтобы восстановиться и подготовиться. Думаю, физические качества, тем более на этой стадии сезона, никак не повлияют, то есть не будет преимущества у какой-либо команды в этом плане.

Уверен, что будет интересная игра, и "Рубин", и лидер чемпионата "Зенит" показывают в этом сезоне интересный футбол. Безусловно, "Рубин" способен отобрать очки у "Зенита", думаю, что может и выиграть. Все решится на футбольном поле, то, что у "Рубина" есть шансы, никто не сомневается», — цитирует Рязанцева ТАСС.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 21 сентября на стадионе «Центральный» в Казани и начнется в 18:30 мск.