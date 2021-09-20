ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Барсе» на заметку. Гол Захаряна позволил «Динамо» подвинуть «Сочи» в таблице РПЛ
  • 23:55
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Валенсией»
  • 23:42
    • «Ювентус» и «Милан» сильнейшего не выявили
  • 23:39
    • ПСЖ вырвал победу в матче с «Лионом»
  • 00:26
    • Итальянские волейболисты — чемпионы Европы
  • 23:48
    • Месси не пожал руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»
    Все новости спорта

    Радимов назвал главную проблему в игре «Спартака»

    Футбол ЦСКА Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче ЦСКА со «Спартаком» в восьмом туре чемпионата России.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    «Я не хочу, чтобы была ничья. Хочется посмотреть, как одни вылезут из того, где они оказались, а вторые, если они там останутся, будут затем выкарабкиваться.

    Думаю, ЦСКА на своем стадионе имеет несколько больше шансов. У обеих команд огромные потери. У "Спартака" сейчас в середине остались только Умяров и Хендрикс. И они сейчас настолько предсказуемы, что против них очень легко играть в середине поля. ЦСКА в этом плане уже имеет преимущество. Покажи мне середину поля и я скажу, что у тебя за команда.

  • Заболотный о дерби: «Спартак» — команда-раздражитель
  • Читайте по теме

    • Та психологическая обстановка, которая существует в "Спартаке", не соответствует достижению высоких результатов», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли ЦСКА в отставку Руя Виторию?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Воспользуется ли «Урал» участием «Локомотива» в Лиге Европы?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Наберет ли «Зенит» три очка в Казани?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры