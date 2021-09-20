Радимов назвал главную проблему в игре «Спартака»

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о предстоящем матчесов восьмом туре чемпионата России.

«Я не хочу, чтобы была ничья. Хочется посмотреть, как одни вылезут из того, где они оказались, а вторые, если они там останутся, будут затем выкарабкиваться.

Думаю, ЦСКА на своем стадионе имеет несколько больше шансов. У обеих команд огромные потери. У "Спартака" сейчас в середине остались только Умяров и Хендрикс. И они сейчас настолько предсказуемы, что против них очень легко играть в середине поля. ЦСКА в этом плане уже имеет преимущество. Покажи мне середину поля и я скажу, что у тебя за команда.

Та психологическая обстановка, которая существует в "Спартаке", не соответствует достижению высоких результатов», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».