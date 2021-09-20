Пиоли: Мы приехали за победой и показали хороший футбол в матче с «Юве»

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча с(1:1) в 4-м туре Серии А.

«Мы приехали за победой. "Ювентус" был лучше в первые 20 минут, был более собран и сосредоточен, но мы продолжали играть и действовали гораздо лучше к концу матча, были моменты, чтобы победить, так что в целом это хорошая игра.

Мы действовали против "Ювентуса", а это Дибала, Мората, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини. Мы показали хороший футбол.

Пропустили, сделав слишком много наивных ошибок, это позволило "Юве" глубоко защищаться и контратаковать в первом тайме.

Как всегда, "Милан" не испытывал недостатка в желании, характере, настрое и мужестве, так что мы продолжали искать пути к победе по ходу матча.

"Ювентус" очень хорошо действовал на правом фланге, поэтому взаимодействие между Саелемакерсом и Томори должно было быть лучше, но это также правда, что "Ювентус" заслуживает похвалы за то, что ускользнул от нашего прессинга и находил свободное пространство.

Возможно, в прошлом сезоне нам требовалась если не чудо, чтобы победить в таком матче, то точно вера в некоторую удачу.

Теперь мы должны понимать, что находимся на этом уровне и должны бороться за победу до самого конца.

Мне понравилась наша смелость, мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе», — отметил Пиоли в интервью DAZN.