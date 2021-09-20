Ледяхов: ЦСКА и «Спартак» находятся в одинаково плачевном состоянии

Игорь Ледяхов Фото: globallookpress.com
"Мне кажется, ЦСКА и 'Спартак' находятся в одинаково плачевном состоянии. Ни те, ни другие не впечатляют. Сейчас обе команды котируются как середняки Премьер-лиги, а не как ведущие клубы.
Но тем не менее это дерби — главное событие тура. Матчи между ЦСКА и 'Спартаком' всегда получаются огненными", — приводит слова Ледяхова "Россйиская газета".
Матч ЦСКА — "Спартак" пройдет 20 сентября в Москве, начало — в 19:30 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч ЦСКА — "Спартак".