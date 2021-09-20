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    Колорадо Рэпидс — Ванкувер Уайткэпс: смотреть онлайн трансляцию 20.09.2021

    Колорадо Рэпидс — Ванкувер Уайткэпс: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Футбол MLS
    В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Колорадо Рэпидс» — «Ванкувер Уайткэпс» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Колорадо Рэпидс» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Колорадо Рэпидс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо Рэпидс — Ванкувер Уайткэпс.

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