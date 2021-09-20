Карпин рассказал, почему у сборной в каждом матче новый капитан

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как появилась идея каждый матч менять капитана национальной команды.

«Все захотели быть капитанами. Все сказали: "Мы хотим быть капитанами".

Никто руку не тянул. У нас что, комсомольское собрание, что ли?

Пришли футболисты, пять человек, плюс-минус те, которые уже в сборной играли. Понятно, что это не Мухин и не Захарян. Говорят: "Георгиевич, мы здесь посидели-подумали и решили вот так. Вы как считаете?" Я говорю: "Ну отлично, великолепно". Все.

Кто это был помимо тех, кто был капитаном? Джикия, Баринов, Заболотный, Ионов, по-моему. Я даже не помню кто. Какая разница? Какой-то костяк, люди, которые уже более-менее... Не 18-летние футболисты. Неважно кто, я даже не помню всех фамилий», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин также подтвердил, что в октябре у сборной России опять не будет одного капитана.

«Опять же — футболисты так решили. Футболисты, не я. Это не мое решение», — добавил главный тренер сборной.

Сборная России в октябре проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: 8-го национальная команда сыграет на своем поле против Словакии, а 11-го встретится на выезде со Словенией.