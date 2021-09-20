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    Карпин рассказал, почему Фернандес завершил карьеру в сборной

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Это тот футболист, который не хочет обманывать себя, клуб и сборную. Он понимает, что здоровье не позволяет ему на 100 процентов выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось.

    Он понимает, что если будет распыляться на две команды, то это может привести к тому, что он не сможет где-то давать результат на 100 процентов.

    В принципе, эта ситуация схожа с моей, с совмещением "Ростова" и сборной. Я тоже понял, что на 100 процентов и там, и там просто физически не смогу выполнять всю работу, поэтому лучше не вредить и вовремя уйти. И Марио принял такое решение.

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    • Поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то одном и делать это на 100-150 процентов, чем по 70 процентов там и там. Это нормальное явление, и в этом тоже есть свое величие», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    В составе сборной Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за национальную команду 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

    Вместе с командой он дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

    Он также сыграл на Евро-2020. Всего за Россию Фернандес провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.

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