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    Все новости спорта

    Фламенго — Гремио прямая трансляция 20.09.2021, смотреть онлайн

    Фламенго — Гремио: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 начнётся прямая трансляция матча «Фламенго» — «Гремио» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Гремио» — «Фламенго» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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