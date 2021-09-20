ЦСКА — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Чалов, Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Яковлев, Каптилович, Багринцев, Бохинен.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Ещенко, Денисов, Ломовицкий, Игнатов, Бакаев.
Букмекеры одинаково оценивают шансы команд на победу коэффициентом 2.70. Прочитать прогноз на игру можно по ссылке.