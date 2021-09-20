ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Барсе» на заметку. Гол Захаряна позволил «Динамо» подвинуть «Сочи» в таблице РПЛ
  • 23:55
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Валенсией»
  • 23:42
    • «Ювентус» и «Милан» сильнейшего не выявили
  • 23:39
    • ПСЖ вырвал победу в матче с «Лионом»
  • 20:56
    • Гол Захаряна принес «Динамо» победу над «Сочи»
  • 20:29
    • «Челси» всухую разбил «Тоттенхэм»
    Все новости спорта

    Аллегри: Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»

    Футбол Ювентус Милан Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после матча с «Миланом» (1:1) в чемпионате Италии.

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    «Несмотря на хороший первый тайм, в которым мы создавали моменты и позволили сопернику лишь одну возможность в атаке, мы рисковали проиграть в конце матча, который находился под полным контролем.

    К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, которым у вас под контролем. Очевидно, нам еще есть куда прогрессировать.

    Эта игра ничего не меняет в моем представлении о "Ювентусе". Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жесткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков.

    Признаюсь, что я ошибся с заменами. Я ошибся. Я должен был задействовать больше защитников и сохранить наше лидерство в счете, поэтому я беру на себя ответственность за это.

    Были некоторые положительные моменты — это первый тайм. Но последние 15 минут меня очень злят. Мы должны были превозмогать, должны были драться изо всех сил. В такие моменты не надо показывать красивую игру. Нужно просто добиться результата.

    К счастью, арбитр дал финальный свисток, потому что мы откровенно рисковали проиграть.

    Если вы не понимаете, что нужно отложить в сторону все личные проблемы, работать в качестве защитника, даже если ты нападающий, то результатов не будет», — сказал Аллегри Football Italia.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли ЦСКА в отставку Руя Виторию?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Воспользуется ли «Урал» участием «Локомотива» в Лиге Европы?
  • «Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Наберет ли «Зенит» три очка в Казани?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Гарсия — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры