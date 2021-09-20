Аллегри: Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса»поделился мыслями после матча с «Миланом» (1:1) в чемпионате Италии.

«Несмотря на хороший первый тайм, в которым мы создавали моменты и позволили сопернику лишь одну возможность в атаке, мы рисковали проиграть в конце матча, который находился под полным контролем.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, которым у вас под контролем. Очевидно, нам еще есть куда прогрессировать.

Эта игра ничего не меняет в моем представлении о "Ювентусе". Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жесткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков.

Признаюсь, что я ошибся с заменами. Я ошибся. Я должен был задействовать больше защитников и сохранить наше лидерство в счете, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Были некоторые положительные моменты — это первый тайм. Но последние 15 минут меня очень злят. Мы должны были превозмогать, должны были драться изо всех сил. В такие моменты не надо показывать красивую игру. Нужно просто добиться результата.

К счастью, арбитр дал финальный свисток, потому что мы откровенно рисковали проиграть.

Если вы не понимаете, что нужно отложить в сторону все личные проблемы, работать в качестве защитника, даже если ты нападающий, то результатов не будет», — сказал Аллегри Football Italia.