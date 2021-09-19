Тухель: Я был абсолютно недоволен первыми 45 минутами

Главный тренер «Челси»прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 5 тура АПЛ.

«Я был абсолютно недоволен первыми 45 минутами. Было много индивидуальных действий, которые были великолепны от Кепы и Тьяго Силва, но в целом нам не хватало целеустремленности, энергии и упорства.

У меня сложилось впечатление, что мы хотели выиграть матч за счет индивидуального мастерства, но в подобных матчах большую роль играют командные действия. Речь идет об агрессии, выигранных единоборствах и улучшении работы в команде. Мы четко проговорили это в перерыве между таймами. Во втором тайме уже показали хороший футбол и добыли заслуженную победу. Команда хорошо отреагировала, поэтому я доволен игрой во второй половине», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

«Челси» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ.