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    Тухель: Я был абсолютно недоволен первыми 45 минутами

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в матче 5 тура АПЛ.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я был абсолютно недоволен первыми 45 минутами. Было много индивидуальных действий, которые были великолепны от Кепы и Тьяго Силва, но в целом нам не хватало целеустремленности, энергии и упорства.

    У меня сложилось впечатление, что мы хотели выиграть матч за счет индивидуального мастерства, но в подобных матчах большую роль играют командные действия. Речь идет об агрессии, выигранных единоборствах и улучшении работы в команде. Мы четко проговорили это в перерыве между таймами. Во втором тайме уже показали хороший футбол и добыли заслуженную победу. Команда хорошо отреагировала, поэтому я доволен игрой во второй половине», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

    «Челси» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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