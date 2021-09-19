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    «Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд

    «Сочи» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 8 тура РПЛ. Игра начнется в 19:00 мск.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьерра.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юранов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьев.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

    Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Игбун, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.

    Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на этот поединок. Сделать это можно здесь.

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