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    КамАЗ — Нефтехимик прямая трансляция 19.09.2021, смотреть онлайн

    КамАЗ — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «КамАЗ» — «Нефтехимик» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч между собой: «КамАЗ» — «Нефтехимик» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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