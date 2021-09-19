Ювентус — Милан прямая трансляция 19.09.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Милан» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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