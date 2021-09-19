ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жерар ПикеЧто есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • 19:10
    • «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» не справился с «Саутгемптоном»
  • 18:56
    • Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ
  • 18:37
    • «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом»
    Все новости спорта

    Атлетико Паранаэнсе — Жувентуде прямая трансляция 19.09.2021, смотреть онлайн

    Атлетико Паранаэнсе — Жувентуде: онлайн-трансляция матча начнется в 00:45

    Футбол Латинская Америка
    В 00:45 начнётся прямая трансляция матча «Атлетико Паранаэнсе» — «Жувентуде» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Жувентуде» — «Атлетико Паранаэнсе» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетико Паранаэнсе» — «Жувентуде».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Атлетико Паранаэнсе» и «Жувентуде» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Краснодар» очки из Грозного?
  • «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Ждать ли от «Аталанты» уверенной победы?
  • «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры