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    Ярошик: Футбол в России деградировал

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    Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик раскритиковал российские клубы после матчей в еврокубках.

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде «Челси» (0:1). «Спартак» в рамках Лиги Европы уступил на своем поле польской «Легии» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

    «Важно не то, что российские клубы набрали одно очко, а важно то, как они играли против команд европейского уровня. Результат, безусловно, слабый. Такие игры российских клубов не нужны никому — ни игрокам, ни болельщикам. С таким отношением к футболу не будет никакого прогресса и развития. Это очень плохо.

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    • Когда я играл в Англии и даже Чехии, игры в еврокубках для нас были особенными. Мы были полностью сосредоточены, выкладывались на сто процентов. После игр в еврокубках нашу команду было легко обыграть в чемпионате, потому что головой мы были в другом мире, уставали. А в России, к сожалению, все наоборот. Но серьезные проблемы с российскими клубам в еврокубках наблюдаются не первый год. Очень жалко это видеть.

    Футбол в России деградировал. Нужно думать, что делать для улучшения результатов. Такие результаты плохо влияют на имидж и вид российского футбола.

    По этой причине очень мало российских игроков приглашают в Европу. Много причин, почему российский футбол отстает, можно говорить об этом долго. Но что-то явно нужно делать», — приводит слова Ярошика Sport24.

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