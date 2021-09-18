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    Семин: Можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала

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    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мыслями после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 2:4 в матче 8 тура РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Было много старания и ошибок. Особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Давали соперникам создавать моменты. У нас тоже были шансы, могли поменять счет в свою сторону, от таков футбол: кто больше ошибается — тот и проигрывает.

    Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка», — приводит слова тренера пресс-служба «Ростова»

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