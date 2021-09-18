Бавария — Бохум прямая трансляция 18.09.2021, смотреть онлайн

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Бохум» — «Бавария» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Бавария»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Бохум». Коэффициент ставки — 1.81.

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Матч между командами «Бавария» и «Бохум» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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