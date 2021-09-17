Герта — Гройтер Фюрт: смотреть онлайн трансляцию 17.09.2021

В 21:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Герта»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Гройтер Фюрт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

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