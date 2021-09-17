Капелло заявил о неспособности российских игроков конкурировать с европейскими

Бывший главный тренер сборной Россииподелился мнением о том, почему российские команды неудачно выступают в еврокубках.

На этой неделе «Зенит» потерпел поражение от «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов, тогда как в Лиге Европы «Спартак» проиграл «Легии» (0:1), а «Локомотив» разошелся миром с «Марселем» (1:1).

«Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола.

Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — цитирует Капелло Sport24.