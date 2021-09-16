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    Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 16.09.2021

    Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол MLS
    В 03:30 начнётся прямая трансляция матча «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Спортинг Канзас Сити» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед».

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