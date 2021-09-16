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    Остин — Лос-Анджелес: смотреть онлайн трансляцию 16.09.2021

    Остин — Лос-Анджелес: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Футбол MLS
    В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Остин» — «Лос-Анджелес» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Остин» — «Лос-Анджелес» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лос-Анджелес»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Остин — Лос-Анджелес.

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