Орландо Сити — Монреаль прямая трансляция 16.09.2021, смотреть онлайн

В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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