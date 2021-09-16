Олимпиакос — Антверпен прямая трансляция 16.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги Европы.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Олимпиакос»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Антверпен». Коэффициент ставки — 2.00.

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» — «Антверпен».

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