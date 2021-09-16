Линкольн — ПАОК прямая трансляция 16.09.2021, смотреть онлайн

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «ПАОК»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Линкольн» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 4.40.
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