Лестер — Наполи прямая трансляция 16.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги Европы.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.21.

Календарь и таблица Лиги Европы

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