Колосков: «Зенит» может рассчитывать на второе место в группе Лиги чемпионов

Почетный президент РФСпризнался, что его не удивила уверенная играв гостевом матче с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я бы отнес эту игру "Зенита" в актив команде — во всяком случае они показали, что с любыми грандами можно играть на равных и даже обыгрывать их при определенной доле везения.

То, что "Зенит" так сыграл, меня ничуть не удивило: я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство игроков "Зенита" на достаточно высоком уровне для равной борьбы с любым соперником.

Что касается дальнейших перспектив "Зенита" в Лиге чемпионов, то по игре [во вторник] можно рассчитывать и на второе место в группе . Понятно, что соперники тоже еще не в лучшей форме, но шансы есть у всех команд.

По составу и самим футболистам у "Зенита" есть возможность бороться за второе место, а за третье — стопроцентно. Обыгрывать можно всех, все зависит от того, как ты подготовишься. "Зенит" в состоянии обыграть любую команду, а дальше уже все зависит от нюансов и обстоятельств», — приводит слова Колоскова Sport24.

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.