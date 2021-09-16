ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы
  • 12:24
    • Зобнин выбыл на четыре недели
  • 11:53
    • Стало известно, когда Кумана могут уволить из «Барселоны»
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
    Все новости спорта

    Колосков: «Зенит» может рассчитывать на второе место в группе Лиги чемпионов

    Футбол Зенит Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его не удивила уверенная игра «Зенита» в гостевом матче с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Я бы отнес эту игру "Зенита" в актив команде — во всяком случае они показали, что с любыми грандами можно играть на равных и даже обыгрывать их при определенной доле везения.

    То, что "Зенит" так сыграл, меня ничуть не удивило: я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство игроков "Зенита" на достаточно высоком уровне для равной борьбы с любым соперником.

  • Черданцев: «Зениту» надо заканчивать с аргентино-бразильской трансферной кампанией
  • Читайте по теме

    • Что касается дальнейших перспектив "Зенита" в Лиге чемпионов, то по игре [во вторник] можно рассчитывать и на второе место в группе. Понятно, что соперники тоже еще не в лучшей форме, но шансы есть у всех команд.

    По составу и самим футболистам у "Зенита" есть возможность бороться за второе место, а за третье — стопроцентно. Обыгрывать можно всех, все зависит от того, как ты подготовишься. "Зенит" в состоянии обыграть любую команду, а дальше уже все зависит от нюансов и обстоятельств», — приводит слова Колоскова Sport24.

    Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле шведский «Мальмё». Матч пройдет 29 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Локомотив» финалиста Лиги Европы?
  • «Локомотив» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Наполи» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Норвежцы не смогут одолеть «Зарю»?
  • «Буде-Глимт» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лестер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Монако — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Десна — Рух Л
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры