Клопп: Мы начали матч с «Миланом» просто невероятно

Главный тренер «Ливерпуля»проанализировал первый тайм матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(3:2).

Итальянский клуб первым пропустил благодаря автоголу на 9-й минуте. Но в конце первого тайма забил 2 гола за 2 минуты. После перерыва мерсисайдцы довели дело до победы.

«Мы начали просто невероятно. Играли по всей ширине поля и ничего не позволяли соперникам до последних минут перед перерывом, когда были ими наказаны.

Все-таки мы немного увлеклись своей игрой, перестали упрощать действия в атаке и неорганизованно отработали в обороне.

Получил ли я удовольствие от такой игры? Да, кроме тех самых десяти минут! Честно говоря, это и есть тот футбол, который хочу видеть. В большинстве его фрагментов», — сказал тренер в интервью BT Sport.