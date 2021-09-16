Индзаги: Уверен, с такой игрой «Интер» выйдет в плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча с «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Мы должны были быть внимательнее, оставалась всего минута. Я просил команду проявить характер и смелость, и они у нас были. Но мы столкнулись с голкипером Тибо Куртуа, которого было сложно обыграть.

Мне жаль клуб, болельщиков и футболистов, которые выложились на полную. В матчах с такими командами нельзя терять концентрацию, но я уверен, что с такой игрой мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер».