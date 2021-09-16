Брондбю — Спарта П прямая трансляция 16.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги Европы.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брондбю» — «Спарта П». Коэффициент ставки — 2.70.

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Календарь и таблица Лиги Европы

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