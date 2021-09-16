Бетис — Селтик: смотреть онлайн трансляцию 16.09.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги Европы.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бетис»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Селтик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Селтик».

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