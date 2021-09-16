Байер — Ференцварош: смотреть онлайн трансляцию 16.09.2021

В 19:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги Европы.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ференцварош»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «Ференцварош».

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