Анчелотти: Знали, что нам придется нелегко, и выстрадали эту победу

Главный тренер «Реала»подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали.

После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы действий, и это многое изменило. "Интер" очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родриго на поле мы смогли лучше задействовать фланги.

Мы знали, что нам придется нелегко, и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.