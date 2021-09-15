Бышовец: У этого «Зенита» есть потенциал побороться за выход в плей-офф ЛЧ

Бывший главный тренер «Зенита»оценил игру петербургской команды в поединке против «Челси» (0:1) в первом тура группового этапа Лиги чемпионов.

«"Зенит" выглядел достойно. Отдача и концентрация игроков произвели хорошее впечатление. Были возможности зацепиться за хороший результат, но единственным недостатком стало то, что команда Семака не нашла контригру, хотя шансы на это были с учетом того медленного темпа, что предложил "Челси".

Но что-то сделать в атаке толком не удалось, а в защите главным было нейтрализовать Лукаку. В целом это получалось, но в одном эпизоде все же случился сбой, приведший к голу и поражению. В целом матч показал, что у этого "Зенита" есть потенциал для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Тем более, выступление "Ювентуса" на старте сезона в чемпионате Италии сигнализирует, что у туринского клуба есть немалые проблемы», — цитируют Бышовца «Известия».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге, а «Челси» в Турине сыграет с «Ювентусом».