Челси — Зенит прямая трансляция 14.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Челси»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Зенит».

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