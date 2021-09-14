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    Борнмут — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 14.09.2021, смотреть онлайн

    Борнмут — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут Куинз Парк Рейнджерс
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Борнмут» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 1.77.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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