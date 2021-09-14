ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • 06:47
    • Блаттер высказал свою позицию по лимиту на легионеров в чемпионате России
  • 02:35
    • «Челси» — «Зенит»: на что ставят?
  • 00:54
    • Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
  • 21:28
    • «Краснодар» в меньшинстве спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 00:54
    • Гол Каналеса принес «Бетису» победу над« Гранадой»
    Все новости спорта

    Аспиликуэта: «Челси» начинает с нуля, как и все европейские команды

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Челси Футбол России Зенит Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    Сесар Аспиликуэта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сесар Аспиликуэта

    «Мы начинаем с нуля, как и все европейские команды, поэтому мы знаем, что нам нужно упорно бороться, чтобы достичь того, чего мы хотим, и это начнется с завтрашнего дня. Это будет сложная игра. Мы знаем, что здесь не так много места для ошибок, поэтому с завтрашнего дня мы должны быть сосредоточены.

    То, что мы делали в прошлом, было особенным, но это не даст нам никакого преимущества в этом сезоне. У нас есть опыт, у нас есть желание, мы жаждем идти дальше, и мы должны показать», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт «синих».

    Матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в Лондоне.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зениту» ничего не светит?
  • «Челси» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Где Роналду, там много голов?
  • «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Мальме — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры