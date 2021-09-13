Семак: У «Челси» нет слабых мест, не зря они выиграли Лигу чемпионов

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против

«Победа "Челси" в Лиге чемпионов говорит о силе команды. Сейчас они — один из самых сильных клубов в Европе.

Будем сегодня вечером более подробно изучать "Челси" и каждого игрока в отдельности. Времени между матчами чемпионата и Лиги чемпионов очень и очень мало.

Сейчас главная задача — восстановиться, сегодня и завтра будет возможность поближе познакомиться с соперником.

У "Челси" нет слабых мест, не зря они выиграли Лигу чемпионов. Хорошо укрепились, думаю, будут двигаться только вперед.

Каждая команда старается победить. Нам нужно сделать максимально возможное для победы. Не было разговора с руководством по поводу целей и задач.

У нас не хватает двух защитников из обоймы: Ловрена и Караваева, не хватает Барриоса. У нас есть определенные мысли. Сегодня оценим состояние игроков, примем решение ближе к матчу@, — отметил Семак Sports.ru.