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    Семак: У «Челси» нет слабых мест, не зря они выиграли Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Челси».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Победа "Челси" в Лиге чемпионов говорит о силе команды. Сейчас они — один из самых сильных клубов в Европе.

    Будем сегодня вечером более подробно изучать "Челси" и каждого игрока в отдельности. Времени между матчами чемпионата и Лиги чемпионов очень и очень мало.

    Сейчас главная задача — восстановиться, сегодня и завтра будет возможность поближе познакомиться с соперником.

    У "Челси" нет слабых мест, не зря они выиграли Лигу чемпионов. Хорошо укрепились, думаю, будут двигаться только вперед.

    Каждая команда старается победить. Нам нужно сделать максимально возможное для победы. Не было разговора с руководством по поводу целей и задач.

    У нас не хватает двух защитников из обоймы: Ловрена и Караваева, не хватает Барриоса. У нас есть определенные мысли. Сегодня оценим состояние игроков, примем решение ближе к матчу@, — отметил Семак Sports.ru.

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