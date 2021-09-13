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    Наумов оценил работу Николича в «Локомотиве»

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и оценил работу главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Николич продолжает выжимать из команды максимум. В прошлом году Марко после Семина аккуратно довел команду до второго места, не разрушая то, что было до него, зимой перестроил ее под свое видение, внедрив молодежь, а сейчас снова аккуратно перестраивает с учетом купленных новичков.

    Я, правда, не знаю, насколько необходимо было тратить такие деньги, когда клуб и так уже несколько лет в призерах, берет титулы. Особенно не понятно это, если денег реально нет и приходится просить у РЖД дополнительное финансирование.

    Но радует, что хотя бы тренер и команда не подвергаются влиянию этих процессов и продолжают давать хороший результат», — сказал Наумов «Известиям».

    Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года, подписав контракт до лета 2022 года. В соглашении есть пункт, позволяющий досрочно его расторгнуть.

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